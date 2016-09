Besigheim Unter Alkoholeinfluss gegen Hauswand

Von red 03. September 2016 - 15:59 Uhr

Ende einer mutmaßlichen Alkoholfahrt in Besigheim.Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Ein junger Mann ist in Besigheim alkoholisiert unterwegs. Er verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht in einen Vorgarten.

Besigheim - Leicht verletzt wurde ein 21-Jähriger in Besigheim (Landkreis Ludwigsburg), der am Samstag um 01.10 Uhr mit seinem Corsa Auf dem Kies in Richtung Walheim unterwegs war.

Mehr zum Thema

Aufgrund erheblichen Alkoholeinflusses fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus über eine Verkehrsinsel in einen Vorgarten, dort touchierte er eine Steinmauer, das Fahrzeug überschlug sich und kam mit dem Dach gegen die Hauswand gelehnt zum Stehen, berichtet die Polizei.

Der eingeklemmte Fahrer musste durch die Feuerwehr Besigheim, welche mit sieben Wehrleuten vor Ort war, aus dem Fahrzeug geborgen werden. Das Fahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand, wurde mit einem Kran geborgen.

Der entstandene Schaden an Hauswand und Gartenmauer ist bislang noch nicht bekannt. Der 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.