Berlin-Wahl CDU im Südwesten enttäuscht über Ergebnis

Von red/dpa/lsw 18. September 2016 - 21:25 Uhr

CDU-Generalsekretär Manuel Hagel (hier im Bild mit Landesinnenminister Thomas Strobl) zeigte sich enttäuscht von der Wahl in Berlin.Foto: dpa

Die Berlin-Wahl hat für die Parteien im Südwesten Licht und Schatten. Die meisten Parteien freuten sich - nur eine war enttäuscht.

Stuttgart - Der Ausgang der Wahl in Berlin ist von den Parteien im Südwesten sehr unterschiedlich beurteilt worden. Die CDU zeigte sich enttäuscht, während SPD, Grüne, FDP und AfD das Ergebnis positiv bewerteten. „Das ist kein erfreuliches Ergebnis für unsere Freunde in Berlin“, sagte CDU-Generalsekretär Manuel Hagel am Sonntag in Stuttgart. In der Landeshauptstadt kam die CDU Hochrechnungen zufolge auf 18 Prozent, nach 23,3 Prozent im Jahr 2011.

„Wir haben einmal mehr gesehen, dass das Flüchtlingsthema bei den Menschen präsent ist und auch bei der Wahlentscheidung eine Rolle spielt“, erklärte Hagel. Jetzt müssten die Maßnahmen der CDU-geführten Bundesregierung noch stärker ihre Wirkung entfalten.

Landesverband der Grünen beurteilte das Ergebnis als gut

Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier betrachtete das Ergebnis ihrer Partei trotz herber Verluste positiv. „Auch in Berlin ist die SPD wieder stärkste Partei geworden. Das ist gut“, sagte die Verdi-Landeschefin. In Berlin liegen die Sozialdemokraten voraussichtlich bei 23,1 Prozent, während sie dort vor fünf Jahren 28,3 Prozent erreichten.

„Wir kommen als Erste durchs Ziel, wenn wir das Lebensgefühl der Menschen ausstrahlen und uns nicht verbiegen lassen“, fügte die Sozialdemokratin in Stuttgart hinzu. Breymaier bewirbt sich auch um den Landesvorsitz der SPD.

Der Landesverband der Grünen beurteilte das Ergebnis seiner Partei bei der Berlin-Wahl trotz leichter Verluste als gut. Die Landesvorsitzenden Thekla Walker und Oliver Hildenbrand betonten: „Die Grünen sind eine unverzichtbare Kraft für ein ökologisches, soziales und weltoffenes Berlin.“ Die Hauptstadt brauche eine zukunftsorientierte Politik, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärke. Die Grünen erhielten den Hochrechnungen zufolge 16,6 Prozent der Stimmen und damit einen Prozentpunkt weniger als bei der Wahl 2011.

Die FDP ist in neun von 16 Landtagen vertreten

Aus Sicht des baden-württembergischen FDP-Fraktionschefs Hans-Ulrich Rülke hat seine Partei bei der Berlin-Wahl einen wichtigen Schritt auf dem Weg zurück in den Deutschen Bundestag getan. Nach den ersten Prognosen schaffte die FDP am Sonntag bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus mit 6,5 Prozent die Rückkehr ins Landesparlament. „Wir haben gezeigt, dass wir auch im Osten die Fünf-Prozent-Hürde überspringen können“, sagte der Liberale. Er fügte hinzu: „Nun ist die FDP wieder in mehr Landtagen drin als draußen.“

Der FDP-Landeschef und Europa-Abgeordnete Michael Theurer freute sich, dass es den Freien Demokraten zum dritten Mal in diesem Jahr gelungen sei, die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden. Die FDP sei in neun von 16 Landtagen vertreten.

Die AfD beurteilte das Ergebnis von voraussichtlich zwölf Prozent aus dem Stand positiv. Der Gegenwind in der Bundeshauptstadt sei sehr stark gewesen, sagte der designierte Fraktionsvize Rüdiger Klos.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Hagel betonte, es freue ihn, dass die AfD deutlich hinter den Prognosen zurückgeblieben sei. „Aber auch 12 Prozent sind für eine Partei, die lediglich von den Ängsten der Menschen profitiert und keinerlei Lösungskompetenz hat, natürlich noch zu viel.“