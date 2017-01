Berlin versus Stuttgart 22-jähriger Berliner wehrt SSB-Konter ab

Von Beate Pundt 03. Januar 2017 - 14:58 Uhr

Bei der digitalen Auseinandersetzung zwischen Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat sich nun ein Bürger zu Wort gemeldet – und den jüngsten Konter der SSB gekonnt abgewehrt.





Stuttgart - In das scherzhafte Gefecht zwischen Berlin und Stuttgart haben sich nun auch die Bürger eingeschaltet. Angeheizt wurde die Auseinandersetzung durch den digitalen Schusswechsel zwischen den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Ausgefochten wird der Kampf in den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke – von den Fans der einen oder anderen Stadt.

Den jüngsten Konter aus Stuttgart hat nun ein 22 Jahre alter Berliner abgewehrt und erntet Beifall.

Die Vorgeschichte

Für alle, die den Anschluss verloren haben nochmal von Anfang an: Einige Berliner scheinen eine Abneigung gegen Schwaben zu pflegen – soweit, so schade. Im Sommer tauchte in den sozialen Netzwerken ein Posting der Schwäbischen Zeitung auf. Es zeigt das Foto eines Busses der BVG, auf dem steht: „Liebe Schwaben, wir bringen euch gerne zum Flughafen.“ Dieser Satz sorgte für Empörung. Vor Kurzem konterte die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) dann: „Liebe Berliner, wir fahren aber nur im Daimler mit“.

Daimler gefällig? Kein Problem

Die Schwaben wünschen in einem Daimler kutschiert zu werden? Kein Problem – laut Steve Hütt. Der 22-jährige Berliner hat unter unser jüngstes Posting ein Bild eines Busses in Berlin gepostet und schreibt: „Wir bringen euch Schwaben auch mit einem Benz zum Flughafen, sogar noch mit einem ehemaligen SSB-Bus der in Berlin seit knapp drei Jahren fährt.“

Auf Nachfrage erklärt Steve Hütt, er sei leidenschaftlicher Bus- und Bahnfan und kenne sich deshalb gut aus. Der besagte Bus, ein Mercedes Citaro, sei von 2001 bis 2014 in Stuttgart eingesetzt worden, ab 2014 dann in der Hauptstadt. „In Berlin gab es vier ehemalige Stuttgarter“, so Hütt weiter. Drei Busse seien Ende 2016 ausgemustert worden, der auf dem Bild sei der einzig übriggebliebene.

Die BVG bestätigt diese Informationen soweit, ergänzt allerdings, dass der Schwaben-Bus mittlerweile nicht mehr auf der Flughafen-Zubringerlinie im Einsatz ist, sondern von modernen Scania-Gelenkbussen abgelöst wurde.

Im Netz wird vor allem diskutiert: Bahnhof versus Flughafen

„Ich finde es lustig, dass sich zwei Großstädte wegen eines Spruchs bekriegen“, kommentiert Hütt die scherzhafte Auseinandersetzung zwischen SSB und BVG. „Ich bin gespannt wie es weitergeht“.

In den sozialen Netzwerken hat sich der humorvolle Wettbewerb zum Duell „unfertiger Flughafen“ versus „unfertiger Bahnhof“ entwickelt. Die sich wiederholenden Argumente für die eine und gegen die andere Stadt scheinen die User bislang nicht zu ermüden.

„Ich hätte gekontert: ‚Liebe Berliner macht Euren Flughafen doch erst mal fertig’“, schlägt zum Beispiel Andrea Schwalbert vor. Tobias D. Braun pflichtet ihr bei: „Oder: ‚Welcher Flughafen?’“ Rouven Werner gesellt sich hingegen zu Team-Berlin und wettert dagegen: „Naja aber der Bahnhof in Stuttgart ist halt auch noch nicht fertig“. Anderen Usern ist das offensichtlich etwas zu viel Theater. Manfred Baldauf schreibt: „Zwei, die sich gesucht und gefunden haben. Die einen haben einen Flughafen an den Backen, die anderen einen Bahnhof ... und der Rest der Republik fühlt sich dabei wie in der Augsburger Puppenkiste.“

Andere lassen sich von selbsternannten Schlichtern nicht dazwischen grätschen. Immerhin muss ein Sieger ermittelt werden. Alex Kläs sieht Team-Stuttgart vorne: „SSB vs BVG... ich würde ja sagen aufgrund des Slogans „weilmireuchliebet“ steht es eher 2:1 für uns“. Und Susanne Becker reimt: „Super gekontert, clever und smart! Ja, genau so ist der Schwab!“

Auch für Steve Hütt steht der Gewinner fest: Berlin natürlich. Schließlich habe die SSB geschrieben, Schwaben würden nur mit einem Daimler mitfahren. Und dass es noch einen echten Daimler in Berlin gibt, habe er mit seinem Foto bewiesen.