Berlin Verdächtiger nach Lastwagen-Anschlag auf Weihnachtsmarkt wieder frei

Von red/dpa 20. Dezember 2016 - 19:08 Uhr

Der zunächst Verdächtige ist wieder auf freiem FußFoto: AFP

Der vorläufig festgenommene 23-Jährige ist wieder auf freiem Fuß. Die Bundesanwaltschaft hat keinen Haftbefehl beantragt. Es gebe keinen dringenden Tatverdacht.

Karlsruhe - Nach dem Lastwagen-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ist der zunächst festgenommene Verdächtige wieder frei. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse hätten keinen dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergeben, teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstagabend in Karlsruhe mit.

Der Mann habe in seiner Vernehmung umfangreiche Angaben gemacht, eine Tatbeteiligung jedoch bestritten. Augenzeugen hätten den Lastwagenfahrer nach dem Anschlag nicht lückenlos verfolgt, die kriminaltechnischen Untersuchungen hätten außerdem keinen Beleg erbracht, dass der Mann im Führerhaus des Lastwagens gewesen sei.

Mann ist auf freiem Fuß

Der Mann, der den Anschlag verübt hat, dürfte somit noch auf freiem Fuß sein. Er war am Montagabend mit einem vermutlich entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt nahe der Gedächtniskirche im Herzen Berlins gerast. Zwölf Menschen starben, rund 50 wurden - oft lebensgefährlich - verletzt. Danach wurde ein 23 Jahre alter Mann festgenommen, der aus Pakistan kommen soll.

Die Ermittler hatten schon am frühen Nachmittag Zweifel daran geäußert, dass es sich bei dem Festgenommenen tatsächlich um den Täter handelt. „Es ist in der Tat unsicher, dass es der Fahrer war“, hatte Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt am Dienstag auf einer Pressekonferenz gesagt.