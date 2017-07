Berlin Tausende Besucher umjubeln Kate und William

Von red/AFP 19. Juli 2017 - 14:56 Uhr

Kurz nach ihrer Landung am Berliner Flughafen wurden Kate und William bei ihrem Deutschland am Brandenburger Tor von Tausenden Bürgern empfangen und umjubelt. Anschließend gab es für die beiden Dreierlei Fisch bei Angela Merkel.





Berlin - Der britische Prinz William und seine Ehefrau Kate haben sich am Brandenburger Tor in Berlin tausenden begeisterten Bürgern gezeigt. An der Seite des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) schritten sie am Mittwochnachmittag durch das Tor und über den Pariser Platz. William und Kate gingen dabei auch direkt auf die Menschen zu, die an zwei Seiten des Platzes hinter Absperrungen auf die beiden warteten.

Der Prinz und seine Ehefrau schüttelten freundlich lächelnd zahlreiche Hände, wechselten auch einige Worte mit den Bürgern. Tausende Menschen bejubelten das Paar dabei. Viele von ihnen schwenkten britische Fähnchen, andere fotografierten William und Kate mit ihren Handys. Es war der einzige Termin am Mittwoch, an dem sich die beiden direkt den Bürgern zeigten.

Außerdem waren die beiden bei Angela Merkel im Bundeskanzleramt zum Mittagessen eingeladen. Dort entschied man sich für drei leichte Lunch-Gänge und viel Fisch: Prinz William und Kate (beide 35) bekamen am Mittwoch bei Kanzlerin Angela Merkel (63) Lachs und Thunfisch zur Vorspeise, Kabeljau mit Gemüse zum Hauptgang und Joghurt mit Erdbeeren zum Nachtisch, wie es aus Regierungskreisen hieß. Später sollte es im Schloss Bellevue mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender eine Tasse Tee geben.

Kate und William waren am Mittwochmittag zusammen mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte am Flughafen Berlin-Tegel zu einem dreitägigen Deutschlandbesuch eingetroffen. Die Kinder begleiteten sie allerdings nicht bei ihrem Gang durch das Brandenburger Tor.