Berlin Mann schießt mit Softair auf Mädchen

Von red/dpa 03. September 2016 - 18:25 Uhr

In Berlin hat ein Mann mit einer Softair-Waffe um sich geschossen und zwei Mädchen verletzt.Foto: dpa

Auf einem Spielplatz in Berlin ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Dabei schoss ein Mann mit einer Softair-Waffe auf zwei Mädchen.

Berlin - Ein 25-Jähriger hat auf einem Spielplatz in Berlin-Marzahn mit einer Softair-Waffe auf zwei Mädchen geschossen. Die sieben und neun Jahre alten Schwestern wurden verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das ältere Mädchen hatte nach den Schüssen ein Hämatom an einem Bein, das jüngere eine blutende Wunde über dem Knöchel. Als die alarmierten Polizisten am Samstag auf den Mann zugingen, händigte er ihnen die Waffe sofort aus. Softair-Waffen sind täuschend echt nachgebaute Replikate echter Schusswaffen. Warum der Mann auf die Mädchen schoss, war unklar.