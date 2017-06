Berglen im Rems-Murr-Kreis Rettungskräfte finden Leiche in brennendem Haus

Von red 08. Juni 2017 - 08:08 Uhr

Grausiger Fund im Rems-Murr-Kreis: In einem brennenden Haus stößt die Feuerwehr auf eine Leiche. Woran der Mann starb und warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.





Berglen - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Berglen (Rems-Murr-Kreis) haben Rettungskräfte eine Leiche gefunden. Zur Todesursache und der Identität des Mannes konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Das Feuer war in der Nacht auf Donnerstag in einem Haus in der Rosenstraße im Ortsteil Öschelbronn ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr war gegen 5 Uhr zu dem Brand gerufen worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen Flammen aus dem Dachgeschoss des Reiheneckhauses. Trotz des starken Rauchs gelang es der Feuerwehr schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Ein Überspringen des Feuers auf das Nachbargebäude konnte vermieden werden. Etwa gegen 6.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Die Kriminalpolizei hat nun ihre Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Feuers und die Todesursache des Mannes festzustellen. „Die Brandermittler sind noch vor Ort“, so ein Polizeisprecher um 10 Uhr.