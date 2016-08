Unfall in Sindelfingen Pkw-Fahrer nach Kollision mit Lkw in Lebensgefahr

Von red 26. August 2016 - 18:49 Uhr

Vermutlich, weil er falsch abgebogen ist, kracht ein VW-Fahrer in Sindelfingen frontal in einen Lkw. Der VW-Fahrer schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen.





6 Bilder ansehen

Sindelfingen - Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagmittag in Sindelfingen gekommen, als eine Lkw-Fahrerin und VW-Fahrer frontal zusammengeprallt sind.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 14.55 Uhr eine Lkw-Fahrerin auf der Benzstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) in Richtung Tor 7, als ihr plötzlich ein VW entgegen kam, der vermutlich falsch abgebogen ist. Der Lkw und der VW krachten frontal zusammen. Der VW-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Pkw-Fahrer wurde nach Angaben der Polizei mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und schwebte am frühen Abend nach wie vor in Lebensgefahr. Die Lkw-Fahrerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Benzstraße zwischen Calwer Straße und Daimler-Werk bis zum späten Nachmittag gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfallhergang. Insbesondere ein Ersthelfer, welcher mit einem Van vor Ort war, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869230 in Verbindung zu setzen.