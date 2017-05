Beliebteste Sehenswürdigkeiten bei Instagram Stuttgart schafft es unter die Top 15

Von noa 17. Mai 2017 - 13:45 Uhr

Welches sind die beliebtesten Touristenattraktionen, die fotografiert und bei Instagram hochgeladen werden? Ein Ranking zeigt, dass es auch Stuttgart mit einer Sehenswürdigkeit auf die Liste geschafft hat.





Stuttgart - Urlaubsbilder, die klebt man heutzutage nicht mehr in das Fotoalbum ein, sondern postet sie bei Instagram. Täglich werden dort 95 Millionen Fotos hochgeladen – viele davon zeigen berühmte Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt. Die Online-Reisevermittlung „Travelbird“ hat in einer Studie Hashtags auf Instagram ausgewertet, um herauszufinden, welche Sehenswürdigkeiten am meisten fotografiert und hochgeladen werden.

Auf dem allerersten Platz landet Disneyland in Anaheim, Kalifornien, das über 14 Millionen Mal bei Instagram hochgeladen wurde, gefolgt vom Pariser Eiffelturm mit sieben Millionen Hashtags. Auch für Deutschland hat das Portal ein Ranking erstellt – bei dem es auch eine Stuttgarter Sehenswürdigkeit unter die Top 15 geschafft hat. Welche das ist, sehen Sie in unserer Bildergalerie.