Beim TSV 1860 München Tausende VfB-Fans fahren zur Allianz-Arena

Von mrz 03. April 2017 - 16:17 Uhr

Viele Hände für den VfB Stuttgart beim Auswärtsspiel gegen den TSV 1860 München.Foto: Pressefoto Baumann

Wenn der VfB Stuttgart am Mittwoch beim TSV 1860 München antritt, wird der Tabellenführer von einer Vielzahl von Fans unterstützt. Doch es hätten noch deutlich mehr sein können.

Stuttgart - So viel scheint sicher: Die A8 von Stuttgart nach München dürfte am Mittwochnachmittag regelrecht überflutet werden von Fans des VfB Stuttgart, die sich auf den Weg zum Zweitliga-Auswärtsspiel beim TSV 1860 München machen.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: alle Infos zur geplanten Ausgliederung

Laut offiziellen Angaben des VfB haben sich 6500 Fans Karten für die Partie am Mittwoch (17.30 Uhr) in der Allianz Arena gesichert. Bei den Löwen spricht man von knapp 7000. Dazu kommt, dass sich viele Fans über die Kanäle des TSV 1860 mit Tickets eingedeckt haben dürften. Und es am Spieltag selbst noch Karten für die Begegnung geben wird.

Gut möglich also, dass am Mittwoch etwa 10.000 Stuttgart-Fans bin München sein werden.

Eine beeindruckende Zahl, die aber bei einem Spiel an einem Samstag oder Sonntag aber sicherlich noch ungleich höher gewesen wäre. Nicht auszuschließen, dass dann etwa 20.000 VfB-Fans in der Allianz Arena dabei gewesen wären. Zumal auch die Anstoßzeit alles andere als Arbeitgeber-freundlich ist.