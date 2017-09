Beim illegalen Klettern an Kamin Mann stürzt in Tübingen in den Tod

Von red/dpa 22. September 2017 - 16:11 Uhr

Ein junger Sportler ist in Tübingen von einem Kamin abgestürzt und gestorben. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Mann ist in einem Tübinger Kraftwerk auf einen Kamin geklettert und abgstürzt. Ein Mitarbeiter fand die Leiche des jungen Mannes neben dem Kamin.

Tübingen - Ein junger Mann ist in Tübingen beim Klettern am Kamin eines Kraftwerks tödlich verunglückt. Ein Mitarbeiter fand den abgestürzten Sportler neben dem Kamin, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Kletterer ist bislang noch nicht identifiziert. Er war wahrscheinlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unterwegs.