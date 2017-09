Beim Fußballspiel in Löchgau Diebe in der Umkleidekabine

Von red/pho 25. September 2017 - 14:02 Uhr

Die Polizei Besigheim sucht nach Zeugen. Foto: dpa

Während eines Fußballspiels in Löchgau dringen Unbekannte in die Umkleidekabine ein und stehlen Sportkleidung sowie Bargeld.

Löchgau - Fußballspieler in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) haben am Sonntag bei der Rückkehr in die Umkleidekabine eine böse Überraschung erlebt: Bislang unbekannte Täter betraten während des Spiels zwischen 14 und 16.50 Uhr die Umkleidekabine des Sportplatzes an der Straße „Am Sportplatz“ und entwendeten allerlei Wertgegenstände, darunter verschiedene Sportbekleidungsstücke, deren Wert der Polizei noch unbekannt ist.

Darüber hinaus öffneten die Täter eine Sporttasche und ließen aus einer Geldbörse einen dreistelligen Bargeldbetrag mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeiposten Besigheim unter der Telefonnummer 07142/40508-0 melden.