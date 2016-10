Bei Schwäbisch Hall Vier Schwerverletzte bei Unfall unter Drogen am Steuer

Von red/dpa 27. Oktober 2016 - 11:08 Uhr

Vier Schwerverletzte zog ein Unfall im Kreis Schwäbisch Hall nach sich.Foto: dpa

Schlimmer Unfall in der Nähe von Schwäbisch Hall: Ein 26-Jähriger setzt sich unter Drogen ans Steuer seines Wagens. Vier Menschen werden bei der Frontalkollision schwer verletzt.

Vellberg - Vier Menschen schwer verletzt, zwei Autos total zerstört - das ist die Bilanz einer Frontalkollision nahe Vellbach (Kreis Schwäbisch Hall). Ein 26-Jähriger hatte nach Polizeiangaben vom Donnerstag unter Drogeneinfluss bei deutlich zu hohem Tempo in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Mehr zum Thema

Dieser stieß auf der Gegenspur mit einem Auto zusammen, in dem vier Menschen im Alter von 61 Jahren bis 64 Jahren saßen. Alle wurden bei dem Aufprall am Mittwochabend schwer verletzt und wurden später in Krankenhäuser gebracht. Der Verursacher selbst kam mit dem Schrecken davon. Bei ihm fanden Beamte konkrete Hinweise auf Drogenkonsum, ein Bluttest wurde angeordnet.