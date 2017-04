Bei Ludwigsburg Verkehrsunfall sorgt für Vollsperrung auf der A81

29. April 2017

Bei einem Fahrstreifenwechsel übersieht ein Autofahrer am Freitagabend ein weiteres Auto und prallt mit ihm zusammen. Die beiden Autos kommen ins Schleudern und krachen anschließend in die Mittelleitplanke.





Ludwigsburg - Eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Stuttgart, zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 23 000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 22.45 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord (Kreis Ludwigsburg) ereignete. Wie die Polizei mitteilt, war ein 47 Jahre alter Skoda-Fahrer von Heilbronn in Richtung Stuttgart unterwegs und wechselte vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden Audi eines 35-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin ins Schleudern und prallten gegen die Mittelleitplanke. Durch den Unfall wurden beide Autofahrer leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Feuerwehren aus Freiberg am Neckar und Pleidelsheim waren mit vier Fahrzeugen und 26 Wehrleuten im Einsatz. Die Durchgangsfahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten für zwei Stunden gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein Stau von drei Kilometern.