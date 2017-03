Bei Heilbronn Frau entsorgt Jacke mit 8000 Euro in Altkleidersammlung

Von red/AFP 07. März 2017 - 19:00 Uhr

In Wertheim hat eine Frau die Jacke ihres Mannes weggeworfen – mit beträchtlichen Folgen (Symbolbild).Foto: dpa

So viel Pech kann man eigentlich nicht haben: Eine Frau hat in Wertheim offenbar die Lederjacke ihres Ehemanns in einem Altkleidercontainer entsorgt – mit 8000 Euro in der Tasche.

Wie das Polizeipräsidium Heilbronn am Dienstag mitteilte, meldete sich der 34-jährige am Vortag bei den Beamten und bat um Hilfe bei der Öffnung des Sammelcontainers. Seine Ehefrau habe seine Jacke vor rund zwei Wochen ausrangiert.

Mit der Hilfe eines Schlüsseldiensts ließen die Polizisten den Container öffnen. Die Jacke mit dem Geld konnten sie jedoch nicht finden. Der Container war zwischenzeitlich geleert worden. Ob der Verbleib der Jacke noch ermittelt werden kann, ist laut Polizei unklar.