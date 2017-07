Bei den Mineralbädern in Stuttgart-Ost E-Bikes im Wert von 20 000 Euro gestohlen

Von Jürgen Brand 25. Juli 2017 - 12:27 Uhr

Unbekannte Täter haben alle neun E-Bikes der Firma „Stuttgart by Bike“ gestohlen. Der Schaden beträgt rund 20 000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa

Das junge Unternehmen „Stuttgart by Bike“, das geführte Fahrradtouren durch die Landeshauptstadt anbietet, muss einen herben Rückschlag verkraften: Unbekannte Täter haben alle neun E-Bikes der Firma gestohlen, der Schaden beträgt rund 20 000 Euro.

S-Ost - Das noch ganz junge Unternehmen „Stuttgart by Bike“, das seit Kurzem geführte Fahrradtouren durch Stuttgart anbietet, muss einen schweren Rückschlag verkraften. Unbekannte Täter haben vor einigen Tagen die gesamte E-Bike-Flotte des kleinen Tourenanbieters aus dem Osten gestohlen. Die Polizei ermittelt, die Firmengründerin Jana Heimel sucht Ersatz für die teuren Räder und einen sicheren Unterbringungsort als neue „Stuttgart by Bike“-Basis.

Mehr zum Thema

Im Schlossgarten kein Rad-Container möglich

Es hatte alles so gut angefangen: Im Frühjahr hatte die Wirtschaftsprofessorin Jana Heimel, die in Gaisburg wohnt, wie berichtet ihr Unternehmen „Stuttgart by Bike“ gestartet. Sie und einige Helfer bieten seitdem geführte Radtouren durch Stuttgart und die Region an. Basis und Startpunkt der Touren war bisher beim „Flora und Fauna“ im Unteren Schlossgarten direkt bei der Haltestelle Mineralbäder. Dort war bis vor Kurzem auch die Fahrradflotte für die Touren untergebracht. Heimel hatte mit der Stadt über die Möglichkeit für einen gesicherten Fahrradcontainer an dieser Stelle verhandelt, aber erst kürzlich eine Absage bekommen. Deswegen konnten die Räder auch nicht versichert werden. Und jetzt ist der teuerste Teil davon weg.

Vermutlich in der Nacht von 11. auf 12. Juli drangen Unbekannte in den mit einem hohen Drahtzaun blickdicht umgebenen Abstellbereich, der zur Gastronomie gehört, ein und entwendeten die neun E-Bikes. Es handelt sich dabei um Räder der Marken Merida und Ortler mit einem Gesamtwert von rund 20 000 Euro. Die herkömmlichen Fahrräder ließen die Täter stehen. Wie die Räder abtransportiert wurden, ist unklar, die Polizei ermittelt.

Standort und Sponsor gesucht

Jana Heimel, die eine Professur in Heilbronn hat, will trotz des für sie harten Rückschlags nicht aufgeben. Sie sucht jetzt unter anderem auch über ihre sozialen Netzwerke wie auf ihrer Facebook-Seite nicht nur Hinweise auf die Tat, sondern auch einen neuen Standort für ihre kleine Firma. Ideal wäre ein Platz nahe an einem der Stuttgarter Parks oder am Neckar, möglichst zentral gelegen und mit der Möglichkeit, die Räder gesichert unterbringen zu können. Außerdem ist sie auf der Suche nach einem möglichen Geschäftspartner oder Sponsor für „Stuttgart by Bike“.

Die geführten Fahrradtouren durch die Stadt, die inzwischen beispielsweise auch von Stuttgart Marketing beworben werden, laufen unterdessen weiter.