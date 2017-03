Beeinträchtigungen am Stuttgarter Airport Flughafen-Beschäftigte streiken am Freitagmorgen

Von Matthias Schiermeyer 03. März 2017 - 03:45 Uhr

Der erste Warnstreik am 8. Februar hat für viel Unruhe am Flughafen gesorgt.Foto: dpa

Der Streit über Lohnerhöhungen am Stuttgarter Flughafen eskaliert erneut: Für diesen Freitagmorgen hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter der Passagierabfertigung mit Beginn der Frühschicht um 3.30 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Dies könnte zu Beeinträchtigungen führen.

Stuttgart - Ein relativ kleiner Teil der Beschäftigten am Stuttgarter Flughafen wagt erneut die große Kraftprobe mit dem Arbeitgeber: Für diesen Freitagmorgen hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter der Stuttgart Ground Services (SGS) wieder zum Warnstreik aufgerufen. Mit Beginn der Frühschicht um 3.30 Uhr sollen die SGS-Beschäftigten die Arbeit ruhen lassen. Zuständig sind sie für die Passagierabfertigung der meisten Airlines außer der Lufthansa. Insofern könnte es zu erheblichen Störungen der Abläufe kommen – schlimmstenfalls zu Flugausfällen. Passagiere sollten sich daher frühzeitig zum Beispiel auf der Internetseite des Stuttgarter Flughafens informieren.

Mehr zum Thema

Mitgliederbefragung bringt Votum fürs Weiterkämpfen

Vorangegangen war eine Befragung der Verdi-Mitglieder zum jüngsten Arbeitgeberangebot vom vergangenen Mittwoch. Demnach hat sich eine klare Mehrheit gegen eine Annahme der Offerte und für eine Fortführung des Konflikts notfalls mit Warnstreiks ausgesprochen. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Mittwoch soll nun der Druck auf die Arbeitgeber verstärkt werden. Verdi-Landesfachbereichsleiter Andreas Schackert nennt die Signale aus der Belegschaft „eindeutig“ – diese seien „bereit, für eine existenzsichernde Bezahlung zu kämpfen“. Dass Passagiere wieder mit Behinderungen beim Einchecken und bei der Abfertigung an den Gates rechnen müssen, bedauert er. Die Gewerkschaft wolle die betroffenen Reisenden über die Arbeitsbedingungen am Flughafen informieren.

Schon am 8. Februar hatte es einen ganztägigen Warnstreik gegeben, bei dem Verdi zufolge etwa 100 Beschäftigte, also 95 Prozent aller möglichen Teilnehmer, mitmachten. Die Aktion hatte zu 15 innerdeutschen Flugausfällen und massiven Verzögerungen geführt, dies allerdings in Kombination mit Streiks der Bodenverkehrsdienste an den Flughäfen in Berlin und Hamburg. Seither hält die SGS-Mutter Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) nach Verdi-Angaben Fremdpersonal „in erheblichem Umfang“ in Bereitschaft, um weitere Streiks zu „unterlaufen“. Dabei würden „gesetzlich vorgeschriebene Rechte der Betriebsräte“ sowohl der SGS und als auch der das Personal abgebenden Unternehmen „missachtet“, moniert die Gewerkschaft. Aus diesem Grunde würden die neuesten Arbeitsniederlegungen nicht angekündigt.

Auch das Land und die Stadt Stuttgart im Visier

Am Pranger der Arbeitnehmervertreter stehen aber auch die Haupteigentümer der Flughafen-Tochtergesellschaft SGS: die Landesregierung und die Stadt Stuttgart. Sie stünden mit in der Verantwortung für anständige Arbeitsbedingungen am Stuttgarter Airport, heißt es. Dies wollen die Streikenden mit einer Protestaktion deutlich machen, zu der sie gegen acht Uhr im Bus vor das Stuttgarter Rathaus und das Staatsministerium fahren. Dabei soll ein Schreiben mit ihren Forderungen an Verantwortliche übergeben werden.

Verdi will für die gut 300 Beschäftigten in der Passagierabfertigung, die zu 40 Prozent befristet tätig sind, unter anderem Lohnzuwächse von zwei Euro pro Stunde durchsetzen. Begründet wird dies mit einem Einkommensniveau knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn, denn die meisten Beschäftigten würden zwischen 9,20 und 11,52 Euro pro Stunde verdienen. In der dritten Verhandlungsrunde am Mittwoch hatten die Arbeitgeber einen Aufschlag von 55 Cent in allen Entgeltgruppen für 2017 und eine prozentuale Erhöhung für 2018 angeboten, die laut Verdi in der untersten Entgeltgruppe 31 Cent ausmacht. Laut Verdi brächte dies für das Gros der Beschäftigten jeweils 60 bis 70 Euro mehr im Monat. Zusätzlich wurde eine einmalige Gewinnbeteiligung von 700 Euro für dieses Jahr in Aussicht gestellt.

Urabstimmungen bei Bodenverkehrsdiensten in Berlin

Bundesweit strebt Verdi einen Branchen-Tarifvertrag an. Dass dies gelingt, ist wegen der unterschiedlichen Tarifbedingungen an den Airports fraglich. An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld urteilen die Beschäftigten des Bodenpersonals in einer Urabstimmung über weitere Streiks. Das Ergebnis will Verdi an diesem Freitag gegen 11.30 Uhr bekanntmachen. Notwendig wäre eine Zustimmung von 75 Prozent der teilnehmenden Mitglieder.

Zuvor waren die Tarifverhandlungen für rund 2000 Beschäftigte geplatzt, weil sich das Forum der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg und Verdi in fünf Runden nicht auf einen Kompromiss einigten. In Berlin fordert Verdi einen Euro mehr pro Stunde. Zwei Warnstreiks hatten in den vergangenen Wochen den Ausfall von Hunderten Flügen verursacht.