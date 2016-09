Bayern Zwei Menschen bei Unfall im Auto verbrannt

Von red/dpa 13. September 2016 - 09:03 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 96 sind zwei Menschen in ihrem Wagen verbrannt.Foto: dpa

Schrecklicher Unfall in Bayern: Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 96 sind zwei Menschen in ihrem Wagen verbrannt. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das vordere Fahrzeug voll in Flammen.

Mindelheim - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 96 München-Lindau sind am Dienstagmorgen zwei Menschen in ihrem Wagen verbrannt. Kurz nach der Anschlussstelle Mindelheim sei es im fließenden Verkehr zu dem Unfall mit zwei Autos gekommen, berichtete die Polizei.

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das vordere Fahrzeug voll in Flammen. Bisher ist unklar, ob die beiden Insassen eingeklemmt waren oder ob sie wegen ihrer Verletzungen nicht mehr aus dem Auto kamen. Auch ihre Identität steht noch nicht fest.