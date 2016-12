Bayern Zwei Männer sterben direkt am Unfallort

Die Polizei kann in Nittenau in Bayern nur noch den Tod zweier Männer feststellen.Foto: dpa

Zu einem tragischen Unglück ist es in der Nacht auf Samstag in Nittenau in Bayern gekommen. Zwei Männer hatten bei einem Unfall keine Chance.

Nittenau - Zwei Männer sind an Heiligabend bei einem Autounfall in Bayern ums Leben gekommen. „Ihr Wagen kam am frühen Morgen von der Straße ab, prallte gegen eine Gartenmauer und dann gegen einen Baum“, sagte ein Sprecher der Polizei in Regensburg am Samstag. Der Aufprall war so heftig, dass beide Insassen noch am Unfallort starben. Polizei und Feuerwehr fuhren mit einem größeren Aufgebot nach Nittenau in der Oberpfalz. Mehr Einzelheiten waren zunächst noch nicht bekannt.