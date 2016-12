Bayern-Star Mats Hummels Wie es zu der blonden Haarpracht kam

Von red 22. Dezember 2016 - 11:16 Uhr

Das ging wohl etwas nach hinten los: Mats Hummels präsentiert seine neue Frisur.Foto: Getty

Mats Hummels färbt sich die Haare blond – und seine Fans flippen aus. Während sich der Spott über den Bayern-Star ergießt, hat er eine Erklärung für den Typwechsel parat.

München - Eine neue Haarfarbe hat das Spitzenspiel Bayern gegen Leipzig am Mittwochabend in den Hintergrund treten lassen: Alle redeten plötzlich nur noch von den blondierten Haaren von Bayern-Star Mats Hummels. Nach dem 3:0-Sieg der Bayern erklärte der sonst dunkelhaarige Hummels in einem Interview bei „Sky“, wie es zu der gewöhnungsbedürftigen Frisur kam – und offenbarte damit gleichzeitig, dass auch Weltmeister Schwächen haben.

Mehr zum Thema

Demnach hatte Hummels beim Dosenwerfen auf dem Oktoberfest verloren – die blonden Haare waren der Wetteinsatz. Während seine Fans auf Twitter lästern, zeigte sich Hummels mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Er habe es sich schlimmer vorgestellt – und auch Ehefrau Cathy kann laut Hummels mit dem vorübergehenden Farbwechsel leben.

Ob die Fans sich allerdings an die Typveränderung gewöhnen können, bleibt fraglich. Eine Auswahl der lustigsten Reaktionen aus dem Netz.

Seit wann spielt H.P. Baxxter bei den Bayern und wieso klaut er Mats Hummels das Trikot? #hummels #FCBRBL — Tobi Eat World (@Pommesgabel85) 21. Dezember 2016

Ich weiß gar nicht, was ihr gegen die Haarfarbe von Mats Hummels habt, in den Neunzigern war das völlig normal.



Bei mir zumindest.— [mʌŋkstɐ] (@humorlos4) 22. Dezember 2016

In München geht's gleich weiter, Hummels wird noch an der Seitenlinie behandelt #FCBRBL pic.twitter.com/l2jWDc8KS3— Ayla Mayer (@santapauli1980) 21. Dezember 2016