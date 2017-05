Bayern Polizisten retten Gymnasiast möglicherweise Abitur

Von red/dpa 31. Mai 2017 - 15:58 Uhr

Zwei Polizisten haben am Mittwochvormittag einem Gymnasiasten in Unterfranken möglicherweise das Abitur gerettet. (Symbolbild)Foto: dpa

Am Mittwochvormittag ist ein 18-Jähriger in Unterfranken wegen eines leeren Tanks mit seinem Auto liegen geblieben. Das Problem: Zehn Minuten später begann seine Abiprüfung.

Fuchsstadt - Zwei hilfsbereite Polizisten haben einem 18-Jährigen in Unterfranken möglicherweise das Abitur gerettet. Der junge Mann war mit leerem Tank auf dem Weg zu seiner mündlichen Geografie-Prüfung mit dem Auto in Fuchsstadt liegen geblieben. Eine zufällig vorbeifahrende Streife wurde auf ihn aufmerksam. Den Beamten habe er daraufhin kreidebleich erklärt, dass er in zehn Minuten seine Abiprüfung habe, teilte die Polizei mit.

Die Ordnungshüter zögerten nicht lange, schoben das Auto von der Straße und chauffierten den jungen Mann kurzerhand zu seiner Schule. Gerade noch rechtzeitig sei er dort am Mittwochnachmittag angekommen und „mit aufmunternden Worten“ abgesetzt worden. „Wir hoffen natürlich, dass die Prüfung trotz des kurzen Schockmomentes erfolgreich verlaufen ist. Wir drücken jedenfalls die Daumen“, sagte ein Sprecher.