Baustellen im Südwesten Viele Staus befürchtet

Von dpa/lsw 21. September 2016 - 08:02 Uhr

Stau auf der A 8, hier und auf vielen anderen Autobahnen soll es am Wochenende wieder zu größeren Verkehrsproblemen kommen.Foto: dpa

40 Baustellen dürften von Freitag an voraussichtlich wieder für zahlreiche Staus auf den Autobahnen im Südwesten sorgen. Vor allem rund um Stuttgart wird es die Autofahrer wohl wieder hart treffen.

Stuttgart - Insgesamt 40 Baustellen dürften am kommenden Wochenende voraussichtlich wieder viele Staus auf den Autobahnen im Südwesten verursachen. Vor allem am Freitag werden die Straßen mit dem Feierabendverkehr ab dem Mittag voll, wie Andreas Hölzel vom Autoclub ADAC sagte. Am Samstag sei zwar mit Wochenendausflüglern zu rechnen, allerdings hänge diese Zahl vom Wetter ab, betonte Hölzel.

Die Autobahnen 5, 7, 8 und 81 sind besonders stark von Baustellen und Staus betroffen. Vor allem auf der A8 zwischen Karlsruhe und München wird es wahrscheinlich in beiden Richtungen sehr voll. Im Großraum Stuttgart sorgt zudem das am Freitag beginnende Cannstatter Volksfest für viel Verkehr.