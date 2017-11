Verkehr in Stuttgart Vollsperrung in Bad Cannstatt zum Feierabend?

Von Christine Bilger 24. November 2017 - 08:00 Uhr

In Bad Cannstatt kann es am Freitagabend wegen einer Straßensperrung zu Verkehrsbehinderungen kommen. Foto: (Symboldbild) Lichtgut/Achim Zweygarth

Wegen Bauarbeiten müssen sich Pendler, die am Freitag durch Bad Cannstatt fahren wollen, auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Sogar eine Vollsperrung ist geplant.

Stuttgart - Die gute Nachricht zuerst: Die König-Karl-Straße und der Wilhelmsplatz in Stuttgart-Bad Cannstatt bekommen eine neue Asphaltschicht, das Autofahren wird hier also wieder angenehmer als auf dem alten Belag. Die schlechte Nachricht folgt sogleich: Für die Bauarbeiten müssen von Freitagabend an Straßensperrungen eingerichtet werden. Das könnte Verkehrsbehinderungen im späten Feierabendverkehr nach sich ziehen.

Vollsperrung in Richtung Fellbach bis Montagfrüh

Die neue Asphaltdeckschicht bringen die Bauarbeiter zwischen der Eisenbahnstraße und der Seelbergstraße in Fahrtrichtung Fellbach auf. Deswegen wird am Freitag, 24. November, von 17 Uhr an zunächst die Linksabbiegerspur gesperrt. Von 19 Uhr an sind auch die Fahrspuren, die geradeaus führen, gesperrt. Die Vollsperrung wird erst am Montag, 27. November, um 5 Uhr wieder aufgehoben, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Umleitungsstrecke sei ausgeschildert. Die Sperrung wirkt sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr aus. So werden die Busse der Linien 52 und 56 über die Bahnhofstraße umgeleitet, wo die Fahrgäste an Ersatzhaltestellen nutzen können.

Das städtische Tiefbauamt bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen, die während der Bauzeit nicht vermeidbar seien.