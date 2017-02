Baustelle in Bad Cannstatt Sperrung am Leuze

Von red 20. Februar 2017 - 12:30 Uhr

Der Linksabbieger auf der Cannstatter Straße in Richtung B10 Neckartalstraße wird voll gesperrt.Foto: Stadt Stuttgart

Einige Fahrspuren müssen aufgrund von Bauarbeiten von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, gesperrt werden.

Bad Cannstatt - Im Zuge der Baumaßnahme am Leuze muss zur Herstellung der Tunneldeckel der neuen dritten Leuzeröhre der Linksabbieger auf der Cannstatter Straße nach dem Schwanenplatztunnel in Richtung B10 Neckartalstraße gesperrt werden. Hierfür werden beide Fahrspuren des Linksabbiegers von Montag, 20. Februar, 22 Uhr, bis Dienstag, 21. Februar, 5 Uhr, vollständig gesperrt. Der Verkehr wird über die König-Karls-Brücke, Schönestraße und die Rosensteinbrücke umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Hinweise im Leitsystem Neckarpark zu beachten. Das Tiefbauamt bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger an den Umleitungsstrecken um Verständnis für die Beeinträchtigungen.

Für Fragen und Informationen zum Straßenbauprojekt Rosensteintunnel steht das Tiefbauamt den Bürgern am Bürgertelefon unter der Telefonnummer 216-80888 oder per E-Mail strassenbauprojekt.rosensteintunnel@stuttgart.de zur Verfügung. Bürgersprechstunde ist jeweils am ersten und dritten Mittwoch jeden Monats im Baubüro, Neckartalstraße 42/1 zwischen 16 und 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.