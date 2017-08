Baustelle am Stuttgarter Kreuz Zahl der Unfälle auf der A 8 verdoppelt sich

Von Jürgen Bock 06. August 2017 - 12:45 Uhr

Öffnung des Standstreifens, stationäre Blitzer, Umbaumaßnahmen: Nichts bleibt unversucht, Staus und Unfälle auf der A 8 zwischen Leonberg und Stuttgart zu verhindern. Bisher ohne Erfolg.





Stuttgart - Der A 8-Abschnitt zwischen dem Dreieck Leonberg und dem Echterdinger Ei gilt als der meistbefahrene des Landes. Rund 150 000 Fahrzeuge sind dort jeden Tag unterwegs. Dementsprechend hoch sind das Stauaufkommen und die Unfallzahlen. Beides versucht man seit Jahren in den Griff zu bekommen – bisher offenbar vergeblich. Stattdessen tragen die vielen Baustellen dazu bei, dass die Situation sich zuletzt deutlich verschlechtert hat.

2014 hat es in diesem Abschnitt noch 354 Verkehrsunfälle gegeben. Darin sind kleinere Zwischenfälle wie abgeschlagene Spiegel oder Kratzer noch gar nicht enthalten. Ein Jahr später waren es bereits 432, im vergangenen Jahr 556 Unfälle. In diesem Jahr dürfte die Zahl noch einmal einen Sprung nach oben machen. Bis Ende Juni hat die Polizei dort bereits 335 Unfälle gezählt. Bei 65 davon sind Menschen verletzt worden, Tote gab es glücklicherweise nicht. Geht der Trend so weiter, haben sich die Zahlen innerhalb von nur drei Jahren verdoppelt.

Baustellen als Hauptgrund

Grund für den neuerlichen Anstieg ist die Großbaustelle zwischen Leonberg und dem Stuttgarter Kreuz. Dort ist seit März die Verkehrsführung geändert, weil auf einer Strecke von 4,4 Kilometern eine vierte Fahrspur gebaut wird. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein. „Baustellen verursachen generell mehr Unfälle“, sagt Klaus Trautmann vom zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart. Auf der A 8 komme erschwerend der hohe Lkw-Anteil hinzu. Bis Jahresende kann man auf diesem Abschnitt deshalb keine Entwarnung geben.

Wenn die Baustelle abgeschlossen ist, soll im nächsten Jahr die Situation auf der A 8 umfassend analysiert werden. „Dann können wir auch sehen, was der vierte Fahrstreifen bringt“, kündigt Trautmann an.