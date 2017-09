Baustelle A 81 bei Ditzingen Autobahnbrücke wird saniert

22. September 2017

Nahe der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach wird der Verkehr von Samstag an zäher fließen. Foto: dpa

Die Brücke, auf der die A81 nahe der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach über die B295 führt, wird saniert. Währenddessen gilt Tempo 60 auf der Behelfsbrücke nebenan. Die Polizei plant Radarkontrollen.

Ditzingen - Die Brücke, auf der die A81 in Ditzingen die Bundesstraße 295 überquert, wird von diesem Samstag an saniert. Die Baufirma wird nur nachts von 20.30 Uhr bis 5 Uhr tätig, um die Verkehrsbehinderungen auf der viel befahrenen Strecke gering zu halten. Bis zum 2. Dezember soll die Brückensanierung, die in zwei Phasen abläuft, beendet sein. Die Sanierung kostet den Bund 1,2 Millionen Euro.

Maximal 60 km/h erlaubt

Weil die Brücke während der Sanierung in jeweils eine Richtung gesperrt sein wird, gibt es eine Behelfsbrücke, die während der nächtlichen Bauarbeiten befahrbar sein wird. Aus Sicherheitsgründen gilt auf der Behelfsbrücke ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern.

Um die Autofahrer zum Langsamfahren zu zwingen, werden so genannte Überfahrtsrampen installiert. Diese ähneln Fahrbahnschwellen, wie sie beispielsweise in Tempo-30-Zonen zum Einsatz kommen. Die Polizei hat angekündigt, während der Baustellenzeit dort verstärkt Radarkontrollen durchzuführen. Zum einen gebe es bei Baustellen per se ein erhöhtes Unfallrisiko, zum anderen bergen die Überfahrtsrampen das Risiko, dass der Autofahrer die Kontrolle über sein Auto verliert, wenn er zu schnell über sie hinweg fährt.