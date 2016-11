Baumfällarbeiten im Stuttgarter Süden Stau auf der Karl-Kloß-Straße

Von red 22. November 2016 - 15:16 Uhr

Wegen Baumfällarbeiten auf der Karl-Kloß-Straße zwischen Sonnenberg und Erwin-Schöttle-Platz bildete sich am Dienstag in Stuttgart ein Stau. Wir haben die Bilder von den Fällarbeiten.





Stuttgart - Der Winter ist da und mit ihm die Zeit der Baumfällarbeiten in und rund um Stuttgart. Am Dienstag waren die städtischen Mitarbeiter auf der Karl-Kloß-Straße, die von Stuttgart-Sonnenberg aus am Dornhaldenfriedhof vorbeiführt und dann am Erwin-Schöttle-Platz endet, tätig.

Autofahrer brauchten dort Geduld, versperrten die Traktoren, Laster und das restliche Arbeitsgerät doch zeitweise die Fahrbahn. Nur langsam konnten die Autos währenddessen die Baustelle passieren.

Lange Staus

Während die Mitarbeiter die Bäume fällten, die schweren Stämme zum Abtransport auf einen Laster luden und kleineres Buschwerk noch vor Ort häckselten, staute sich der Verkehr aus Richtung Stadtmitte zeitweise bis in die scharfe Kurve bei der B14. Von Sonnenberg kommend standen die Autos am Nachmittag bis zur Heinestraße.