Bauen in Baden-Württemberg Grüner Südwesten sträubt sich gegen grünes Bauen

Von Sven Hahn 21. September 2017 - 20:28 Uhr

Ein Lkw lädt Bauschutt auf einer Deponie ab. Foto: Wilhelm Mierendorf

Neue Gebäude aus alten Steinen – während etwa in Zürich fast ausschließlich mit Recycling-Beton gebaut wird, soll im Südwesten vornehmlich jungfräuliches Baumaterial verwendet werden. Kritiker bemängeln das Verschwenden von Ressourcen und unzählige unnötige Lkw-Fahrten.

Stuttgart - Im grünregierten Baden-Württemberg und im grünregierten Stuttgart wird viel zu selten grün gebaut. Genauer gesagt: Recycling-Beton (RC-Beton) wird von der öffentlichen Hand nicht unterstützt. Und die Kritik sowohl vonseiten der Bauwirtschaft als auch von ökologisch orientierten Unternehmern im Südwesten geht noch weiter: In öffentlichen Ausschreibungen werde der Einsatz von nachhaltigem Baumaterial sogar trickreich verhindert. Das ebenfalls grüne Umweltministerium erklärt die ablehnende Haltung zu nachhaltigen Baustoffen unter anderem mit komplexen und langwierigen Normierungsverfahren.

„Ich könnte schreien, so sehr regt mich das auf“, ärgert sich Walter Feeß. „Die öffentliche Hand müsste Vorreiter beim Verwenden nachhaltiger Baustoffe sein. Doch es geschieht fast nichts.“ Der Bauunternehmer aus Kirchheim/Teck ist bundesweit einer der Vorreiter im Bereich recycelter Baustoffe und hat dafür im vergangenen Jahr den Deutschen Umweltpreis erhalten.

Seine Logik klingt so: In Ballungsräumen muss in aller Regel zunächst abgerissen werden, bevor neu gebaut werden kann. Deponien für Bauschutt liegen jedoch in aller Regel weit außerhalb großer Städte. „Wir fahren das Material Hunderte Kilometer unnötig durch die Gegend“, sagt Feeß. Im Schnitt würden die Transportwege immer länger, mehr als 100 Kilometer pro Strecke seien der Normalfall. Bei bis zu zwölf Millionen Tonnen Bauschutt pro Jahr allein im Südwesten kommen so eine enorme Menge Lkw-Kilometer zusammen.

Deutlich weniger Lkw-Fahrten

Feeß plädiert für eine „ortsnahe Auf­bereitung“. Das bedeutet: Der Bauschutt von Gebäuden sollte in Aufbereitungsanlagen nahe den Ballungsräumen unter anderem in wiederverwendbaren Beton umgewandelt werden. „So könnten wir Ressourcen und Lkw-Fahrten einsparen“, so Feeß.

Doch nicht nur aus seiner Sicht gibt es da ein massives Problem: „Die öffentliche Hand ist in Sachen recycelter Beton der größte Quertreiber und versucht den Einsatz dieses Materials zu verhindern, wo es nur geht“, berichtet ein Branchenkenner. Bestätigt wird diese Einschätzung vom Verein Bauwirtschaft Baden-Württemberg, der als Lobbyverband nicht im Ruf steht, in erster Linie ökologische Inhalte zu verfechten. „Unsere Mitglieder berichten, dass sich die öffentliche Hand im Südwesten geradezu gegen recycelten Beton wehrt“, berichtet Rainer Mang. Er ist der Geschäftsführer der Abteilung für Wirtschafts- und Baurecht beim Verein der Bauwirtschaft.

Mang erklärt: Eigentlich sei die öffentliche Hand dazu verpflichtet, „produktneutral auszuschreiben“. Das bedeutet: Die Auswahl des Materials liegt allein beim Bauunternehmer – eigentlich. Tatsächlich aber würden recycelte Baustoffe im grünen Südwesten mehr oder weniger direkt verhindert. „Entweder wird plump gefordert, dass keine recycelten Baustoffe verwendet werden dürfen“, berichtet Mang. Eine weitere Möglichkeit sei es, die Vorgabe zu machen, dass nur Baumaterial verwendet werden dürfe, welches für Wasserschutzgebiete geeignet sei. „Das wird gemacht, auch wenn weit und breit kein Wasserschutzgebiet zu finden ist“, so Mang. Der Grund: „Recycelte Baustoffe sind dort gesetzlich nicht zugelassen.“ Als Beispiel nennt er die Sanierung der A 8 zwischen Aichelberg und Kirchheim/Teck.

Das Regierungspräsidium Stuttgart erklärt den Verzicht auf recycelten Beton auf Anfrage mit hohem Zeitdruck bei den Arbeiten an der Autobahn. Mang fasst zusammen: „Die Anforderungen an das verwendete Baumaterial werden von öffentlichen Bauherren durch die Hintertür oft so verschärft, dass recycelter Beton keine Chance hat.“

Ministerium zeigt sich unberührt

Vom Vorwurf, der Südwesten komme seiner Vorreiterrolle als grünregiertes Land nicht nach, zeigt sich das Umweltministerium in Stuttgart völlig unbeeindruckt: „Ich bezweifle, dass wir uns so deutlich negativ abheben, schon weil das Vergaberecht für alle dasselbe ist“, erklärt der Sprecher des Ministeriums, Ralf Heineken. Weiter betont der er, dass es „Probleme bei der Nutzung von RC-Beton“ gebe. „Grundproblem für den Einsatz von RC-Beton war bislang eine fehlende Normierung, ohne die für jeden einzelnen Einsatz durch das bauausführende Unternehmen eine Sonderzulassung beantragt werden musste“, so der Sprecher weiter. Man habe sich jedoch dafür eingesetzt, „diese Normierung zeitnah zu schaffen“. Inzwischen liege die entsprechende DIN-Norm vor, so Heineken. Darüber hinaus habe man sich beim Deutschen Institut für Bautechnik für eine „ergebnisoffene Ausschreibung“ eingesetzt. Will heißen: Bauunternehmen sollen es künftig leichter haben, Angebote für öffentliche Bauprojekte abzugeben und dabei recycelten Beton zu verwenden.

Dass es durchaus möglich ist, neue Gebäude aus alten Steinen zu bauen, zeigt ein Blick in die Schweiz. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt das Hochbauamt der Metropole Zürich: „Die Stadt Zürich schreibt bei ihren Gebäuden grundsätzlich Recyclingbeton aus.“ Und: Die Verwendung von RC-Beton werde in Zürich vonseiten der Stadt bereits seit 15 Jahren bei eigenen Bauprojekten eingefordert, so die Verwaltung weiter. Zudem heißt es aus Zürich, dass der recycelte Beton qualitativ gleichwertig sei und „auch kostenseitig absolut konkurrenzfähig, in der Tendenz sogar etwas günstiger als Beton aus Primärmaterial“ sei.