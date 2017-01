Bauarbeiten zu Stuttgart 21 Viele Bahnen und Züge fallen aus

Von vrc 25. Januar 2017 - 08:36 Uhr

Wegen Bauarbeiten zu Stuttgart 21 kommt es von Donnerstag an zu Einschränkungen bei S4 und S5.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Von Donnerstag bis Sonntag sind nur zwei Gleise zwischen Stuttgart und Zuffenhausen in Betrieb. Das führt zu Einschränkungen im Fahrplan von S4 und S5.

Kreis Ludwigsburg - Wegen der Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 werden von Donnerstag, 26. Januar, bis Sonntag, 29. Januar, statt vier nur zwei Gleise zwischen Stuttgart und Zuffenhausen in Betrieb sein – was zu erheblichen Einschränkungen im Fahrplan der S 4 und S 5 führt. Nach Angaben des Stuttgarter Verkehrsverbunds fahren beide S-Bahnen in diesem Zeitraum nur im Halbstundentakt, außerdem entfällt die Haltestelle in Feuerbach. Am 26. und 27. Januar wird die S 4 darüber hinaus in Marbach geteilt: Sie fährt nur noch zwischen Marbach und Burgstall sowie zwischen Marbach und Stuttgart-Schwabstraße. Reisende müssen in Marbach umsteigen.

An mehreren Haltestellen entlang der Strecke werden die Bahnen andere Gleise ansteuern als gewohnt. In Marbach fahren die Bahnen der S 4 zu den Minuten 25 und 55 ab, an der Schwabstraße zu den Minuten 2 und 32. Die S 5 fährt an der Schwabstraße zu den Minuten 22 und 52, in Bietigheim zu den Minuten 7 und 37. Auch anderer Zugverkehr ist von den Arbeiten betroffen, mehrere Züge auf der Strecke zwischen Stuttgart und Bietigheim sowie Bietigheim und Stuttgart fallen aus. „Die Bahn empfiehlt deshalb, sich über die Fahrplanänderungen zu informieren und nach Möglichkeit die Hauptverkehrszeiten zu meiden beziehungsweise auf andere Verkehrsmittel auszuweichen“, steht in der Mitteilung.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bahn.de/bauarbeiten und unter www.s-bahn-stuttgart.de.