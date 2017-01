Bauarbeiten wegen Stuttgart 21 S 1 fährt nur eingeschränkt

Von Wenke Böhm 05. Januar 2017 - 06:00 Uhr

Bei der S1 kommt es zu Einschränkungen wegen Bauarbeiten.Foto: dpa

Zwischen Stuttgart und Plochingen finden an zwei Wochenenden im Januar Bauarbeiten an einer Brücke statt. Das beeinträchtigt die S-Bahn-Linie S1.

Stuttgart - Wegen Brückenbauarbeiten im Rahmen des Projekts Stuttgart 21 gibt es Einschränkungen im S-Bahn- und Regionalverkehr zwischen Stuttgart und Plochingen. Weil ein neues Gleis zwischen Obertürkheim und Untertürkheim gelegt werden soll, stehen an den Wochenenden 7. und 8. Januar sowie 21. und 22. Januar nur zwei von vier Gleisen für den Bahnverkehr zur Verfügung.

Am kommenden Wochenende entfallen deshalb auch die S-1-Haltepunkte Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark. Busse fahren zwischen Bad Cannstatt und Esslingen. Zudem wird am Samstag zwischen 8.23 und 15.05 Uhr jede zweite Bahn der Linie S 1 Richtung Schwabstraße beziehungsweise Richtung Esslingen und Plochingen gestrichen, so dass die Züge nur halbstündig verkehren.

Regionalbahnlinie R1

Auf der Regionalbahnlinie R 1 entfallen außerdem am Samstagabend. 7. Januar, zwei Züge je Richtung. Am Sonntag, 8. Januar, fällt jede zweite Bahn zwischen 6.07 und 22.31 Uhr aus. Es gibt zu der Zeit also einen Zwei-Stunden-Rhythmus.

Am 21. und 22. Januar wird die Taktung ähnlich sein, allerdings fährt die Regionalbahnlinie R 1 auch an jenem Samstag nur im zweistündigen Takt.