Bauarbeiten in der Lindenstraße Die Verwandlung der Lindenstraße geht weiter

Von pel 14. März 2017 - 18:00 Uhr

Bis Mitte Mai soll die Nordseite der Lindenstraße fertig sein.Foto: factum/Granville

Nach einer längeren Baupause haben die Bauarbeiten in der Lindenstraße wieder begonnen. Die Stadt rechnet immer noch mit einem Ende der Sanierungsarbeiten im Sommer dieses Jahres.

Ludwigsburg

Die Bauarbeiten in der Lindenstraße gehen weiter. Die Sanierung der Gas- und Wasserleitungen sowie des Abwasserkanals auf der Nordseite hat die Stadt noch vor der Winterpause abgeschlossen. Momentan werden Leitungsanschlüsse und Beleuchtungskabel verlegt. Ab nächster Woche will die Stadt die zwischen dem Holzmarkt und der Körnerstraße die Randsteine setzen und den Gehweg pflastern, sowie die Fahrbahn asphaltieren. Anfang Mai sollen die Bauarbeiten an der Südseite losgehen. Nach der Umgestaltung soll die Nordseite den Fußgängern vorbehalten bleiben, auf der Südseite hingegen sollen Autos kurzzeitig parken dürfen, abends auch dauerhaft. Die Gehwege werden auf bis zu 4,80 Meter verbreitert, die Fahrbahnbreite von 3,50 Meter bleibt erhalten. Für die Verwandlung der Lindenstraße sind 17 Linden gefällt werden, nur wenige werden später wieder angepflanzt. Laufen die Arbeiten nach Plan, sind sie im Sommer beendet. Foto: factum/Granville