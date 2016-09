Bauarbeiten A 8 100 Tonnen schwere Behelfsbrücke steht

Von Viola Volland 15. September 2016 - 15:50 Uhr

Vom Frühjahr 2017 an wird der Verkehr über die Behelfsbrücke geführt.Foto: factum/Granville

Stolze 100 Tonnen bringen die fünf Brückenteile zusammen, die in der Nacht auf Donnerstag zusammengesteckt wurden. Vom Frühjahr 2017 an werden zwei Fahrspuren der Autobahn 8 über die Behelfsbrücke geführt. Das ermöglicht den Neubau einer richtigen Autobahnbrücke.

Stuttgart - Zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonbergist in der Nacht auf Donnerstag eine Behelfsbrücke gebaut worden. 100 Tonnen wiegen die fünf Teile zusammen. Sie wurden zunächst per Schwerlasttransporter angeliefert und dann mit Hilfe eines Autokrans und eines Hubsteigers zusammengesetzt. Wegen der Arbeiten war die dort befindliche Landstraße 1189 zwischen 20.30 Uhr am Mittwochabend und 6 Uhr am Donnerstagmorgen im Bereich der Autobahnunterführung voll gesperrt. „Es ist alles nach Plan gelaufen“, sagt der zuständige Projektleiter Nico Beck. Bis Ende September werde die Behelfsbrücke noch entsprechend mit Straßen verbunden.

Hintergrund der Arbeiten: Im Zuge des Baus eines vierten Fahrstreifens in Richtung Karlsruhe der Autobahn 8 muss eine neue Autobahnbrücke gebaut werden. Hierfür muss auf diesem hochbelasteten Autobahnabschnitt eine Fahrtrichtung gesperrt werden. Die Behelfsbrücke ermöglicht, dennoch alle Fahrstreifen aufrechtzuerhalten: insgesamt sind es momentan sieben für beide Richtungen. Zwei Fahrspuren in Richtung München werden von März 2017 an über die 30 Meter lange Konstruktion geführt. Dann startet parallel der Brückenneubau für den sogenannten Verflechtungsstreifen. „Bei so einem belasteten Autobahnabschnitt kann man nicht auf zwei Spuren verzichten, sonst gäbe das Chaos“, sagt Beck. Bis Ende 2017 soll die Behelfsbrücke in Betrieb sein. Die Kosten der Übergangskonstruktion – 1,2 Millionen Euro – übernimmt laut Regierungspräsidium Stuttgart der Bund.

Im September sind bisher keine weiteren Straßensperrungen rund um das Projekt geplant. Anders sieht es im Oktober aus: Am Wochenende 15./16. Oktober wird die alte Autobahnbrücke mit Namen Rotes Steigle gesprengt. „Dafür muss die Autobahn voll gesperrt werden“, sagt Beck.