Basketball in Ludwigsburg Dinkelacker wird Sponsor der Riesen

Von Tim Höhn 06. September 2017 - 17:34 Uhr

Die Brauerei Dinkelacker wird bald in der mhp-Arena in Ludwigsburg als Sponsor präsent sein. Foto: dpa

Die Stuttgarter Brauerei Dinkelacker wird für mindestens fünf Jahre Sponsor des Basketballbundesligisten in Ludwigsburg. Für Besucher der MHP-Arena heißt das: Bei allen Events wird künftig nur noch Bier dieser Marke ausgeschenkt.

Ludwigsburg - Die Brauerei Dinkelacker wird von der neuen Saison an Sponsor des Basketball-Bundesligisten MHP Riesen und zudem Sponsoringpartner der MHP-Arena in Ludwigsburg. Die Partnerschaft sei auf eine langfristige Zusammenarbeit angelegt, erklärt das Stuttgarter Unternehmen. Der Vertrag läuft mindestens fünf Jahre. Dinkelacker wird damit offizieller Teampartner der Riesen und, so heißt es in der Mitteilung, „exklusiver Bier-Partner der Arena“. In den Vereinbarungen seien umfangreiche Werbemöglichkeiten verankert – etwa auf den Werbeflächen in der Halle, den Banden oder an den Ausschankflächen.

Mehr zum Thema

Bei allen Veranstaltungen in der Arena, also nicht nur bei Basketballspielen, werden künftig Produkte von Dinkelacker verkauft. Zudem „seien weitere partnerschaftliche Aktivitäten“ geplant, die derzeit entwickelt würden. Zum finanziellen Volumen des Sponsorings machen die Vertragspartner keine Angaben. Mit Dinkelacker habe der Verein „den absoluten Wunschpartner gefunden“, sagt Alexander Reil, der Vorsitzende der Riesen. Für die Basketballer beginnt die neue Saison am 8. Oktober mit einem Spiel gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt.