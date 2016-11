Basketball Champions League Ludwigsburger schlagen AEK Athen

Von red/dpa 16. November 2016 - 23:13 Uhr

Brad Loesing und David McCray (beide vorne) jubeln über den Sieg.Foto: Pressefoto Baumann

Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben in der Champions League erfolgreich: Am Mittwochabend besiegte das Team AEK Athen.

Ludwigsburg - Die MHP Riesen Ludwigsburg sind in der Basketball-Champions-League weiter auf Erfolgskurs. Am Mittwoch setzte sich die Mannschaft von Trainer John Patrick mit 72:67 (36:31) gegen den griechischen Vertreter AEK Athen durch und feierte damit bereits den dritten europäischen Sieg in Serie.

Mehr zum Thema

Mit der Bilanz von drei Erfolgen bei zwei Niederlagen dürfen sich die Riesen berechtigte Hoffnungen auf das Weiterkommen machen. Bester Werfer der Gastgeber war Tekele Cotton mit 17 Punkten, Jack Cooley steuerte weitere 14 Zähler bei. In der kommenden Woche gastieren die MHP Riesen am Dienstag bei Dinamo Sassari.