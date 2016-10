Basketball Bamberg und Ludwigsburg siegen

Von red/dpa 07. Oktober 2016 - 21:09 Uhr

Der Oldenburger Maxime de Zeeuw (links) und der Ludwigsburger Kelvin Martin im Zweikampf.Foto: Pressefoto Baumann

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben am Freitagabend einen Sieg verbuchen können. Weiterhin keine Blöße gegeben hat sich Meister Bamberg.

Ludwigsburg/Bamberg - Basketball-Meister Brose Bamberg hat das Frankenderby bei s.Oliver Würzburg gewonnen und bleibt in der Bundesliga damit ungeschlagen. Der Titelverteidiger feierte am Freitag einen klaren 88:63 (51:32)-Auswärtserfolg gegen die Würzburger, die ihre ersten vier Partien alle verloren haben. Bester Werfer vor 3140 Zuschauern war Bambergs Janis Strelnieks mit 16 Punkten. Bei den Hausherren verbuchte Center Kresimir Loncar 13 Zähler. Würzburg erwischte einen wesentlich besseren Start als der Titelfavorit und führte im ersten Viertel mit bis zu elf Punkten, ehe eine 20:0-Serie Bamberg in die Erfolgsspur brachte und zum vierten Sieg verhalf.

Im zweiten Freitagsspiel bezwangen die MHP Riesen Ludwigsburg die EWE Baskets Oldenburg mit 79:75 (39:31). Jack Cooley holte für die Ludwigsburger 18 Punkte, spielentscheidend war Kelvin Martin mit 17 Zählern. Den Oldenburgern reichten Maxime De Zeeuws 14 Punkte nicht.