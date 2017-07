Barszene in Stuttgart Stuttgarts beste Cocktails

Von red/loj 20. Juli 2017 - 10:05 Uhr

Wir haben uns in den Bars in Stuttgart umgesehen und uns die besten und hipsten Drinks servieren lassen. Hier unsere Auswahl der besten Cocktails Stuttgarts.





19 Bilder ansehen

Stuttgart - Eine kleine, aber feine Cocktailbarszene hat sich in den vergangenen Jahren in Stuttgart etabliert. Besonders in und ums Leonhardsviertel herum sind einige feine Adressen zu finden, zum Beispiel die Bar Paul & George und die Schwarz-Weiß Bar sowie etwas weiter Le Petit Coq. Aber auch in anderen Ecken der Innenstadt und in den Stadtbezirken sind gute Bars mit qualitativ hochwertigen Cocktails zu finden.

Mehr zum Thema

Um die interessantesten und besten gemixten Drinks der Landeshauptstadt zu finden und zu präsentieren, sind unsere Redakteure viele Abende durch die Stadt gezogen und haben sich, Süßes, Herbes, Exotisches, Klassisches und Neukreationen mixen lassen.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie eine Auswahl aus den besten Cocktails Stuttgarts.