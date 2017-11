Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg Zwölf Fakten zum Weihnachtsmarkt

Von pho 22. November 2017 - 11:00 Uhr

Was hat es mit den Engeln auf sich? Warum ist der Weihnachtsmarkt barock? Und was stimmt in diesem Jahr mit dem Weihnachtsbaum nicht? Wir haben zwölf Fakten zum Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg gesammelt.





Ludwigsburg - An diesem Donnerstag startet der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt – früher als in den vergangenen Jahren. Grund ist die relativ kurze Adventszeit. Das ist jedoch nicht die einzige Neuerung. Änderungen gibt es auch beim Sicherheitskonzept. Und mit dem Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz stimmt in diesem Jahr etwas nicht. Fakten für den Smalltalk beim Glühwein

Für die nötige Portion Smalltalk-Expertise in geselliger Glühweinrunde rund um den Marktplatz haben wir zwölf Fakten zum Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt gesammelt, die garantiert nicht jeder kennt. Oder wussten Sie, dass der Barock-Weihnachtsmarkt laut einer Studie zu den gemütlichsten in ganz Deutschland zählt? Klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke.