Bar Refaeli So geht es ihr und dem Baby

Von (hub/spot) 22. Oktober 2017 - 08:33 Uhr

Bar Refaeli freut sich über Baby Nummer zwei Foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Topmodel Bar Refaeli hat sich zu Wort gemeldet, nachdem sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat. Sie und Töchterchen Elle sind demnach wohlauf.

Jetzt ist sie auch offiziell zweifache Model-Mama: Bar Refaeli (32) und ihr Ehemann, der Geschäftsmann Adi Ezra (42), bestätigten gegenüber "People", dass sie erneut Eltern geworden sind. Das Baby kam demnach am Freitagabend in Israel zur Welt.

"Unsere Herzen sind gerade voller Liebe, und ich bin so glücklich, verkünden zu können, dass ich eine Mutter von zwei Kindern bin", sagte das Model in dem Statement. Livs kleine Schwester, Elle, sei am Freitagabend auf die Welt gekommen und wiege drei Kilo. "Wir sind alle glücklich, gesund und freuen uns darauf, dieses neue Kapitel in unserem Leben aufzuschlagen." Bar Refaeli und Adi Ezra heirateten im September 2015 in Israel. Ihre erste Tochter Liv ist gerade einmal 14 Monate alt.

