Bandenkrieg in Ludwigsburg Bandenkrieg: Drei Täter müssen ins Gefängnis

Von Sandra Dambacher 18. Juli 2017 - 19:56 Uhr

Der Richter sieht es als erwiesen an, dass die Tat geplant war, nicht spontan und dass der Tod der Opfer billigend in Kauf genommen worden sei. Foto: dpa

Im Prozess zur Schlägerei zwischen Türken und Kurden vor dem Kreiskrankenhaus stehen insgesamt fünf Angeklagte vor Gericht. Eine Frau kommt mit einer Bewährung davon. Ein Mann wird freigesprochen.

Ludwigsburg - Großes Polizeiaufgebot vor und im Stuttgarter Landgericht: Am letzten Prozesstag zur Schlägerei zwischen rund 15 ehemaligen Red-Legions-Anhängern und zwei Mitgliedern der türkischen Gruppe Osmania Germania BC vor dem Ludwigsburger Kreiskrankenhaus wurde das Urteil erwartet. Deshalb waren noch mehr Anhänger der Stuttgarter Kurden und Familienangehörige der Angeklagten unter den Zuschauern als bei den Verhandlungsterminen zuvor.

Als der Richter sein Urteil für den ersten Angeklagten verkündete – vier Jahre Haft für gefährliche, gemeinschaftliche Körperverletzung –, sagte eine Frau unter den Zuschauern: „Oh Gott“, und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Für einen weiteren Angeklagten war das Urteil genauso hoch, ein dritter muss für drei Jahre und neun Monate hinter Gitter.

Dass die Angeklagten bewaffnet waren, ist ihnen nicht nachzuweisen

Der Richter räumte ein, keine harten Beweise zu haben, aber alle Indizien und Augenzeugenberichte würden darauf hindeuten, dass die drei Beschuldigten beim Krankenhaus waren und zugeschlagen haben. Zum Beispiel hätten zwei der Männer ihre Handys und Geldbörsen in zwei Autos hinterlassen, die sie auf der Kreuzung zum Krankenhaus mit offenen Türen stehen lassen hatten. Nach der Tat waren sie zu Fuß geflüchtet. Die Polizei fand die Wertsachen. Ob die Angeklagten zu den bewaffneten Tätern gehörten, könne man ihnen aber nicht nachweisen. Ihre beiden Opfer wurden mit Baseballschlägern schwer am Kopf verletzt. Zudem hatten sie mehrere, teilweise tiefe Stichwunden. Der Richter sehe es als erwiesen an, dass die Tat geplant war, nicht spontan und dass der Tod der Opfer billigend in Kauf genommen worden sei. Untereinander hatte sich die Gruppe per Mobilnachricht verständigt.

Die angeklagte Frau wird als Mittäterin verurteilt

Die einzige angeklagte Frau – die zur Tatzeit die Freundin des Anführers der heute verbotenen Gruppe Red Legions war – kam glimpflicher davon. Das Urteil des Richters lautete: zwei Jahre Haft, die drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Augenzeugenberichte hätten eindeutig ergeben, dass sie nicht zugeschlagen habe. Dennoch sei sie eine Mittäterin, weil sie ihre Bekannten im Konvoi mit zwei weiteren Autos zum Tatort gefahren habe. Außerdem habe sie keine Hilfe geholt.

Inzwischen hat sich die Frau bei den beiden Opfern aus den Reihen der Osmanen entschuldigt und ihnen eine Entschädigung angeboten, die beide aber ablehnten. Vor allem ihre schriftliche Einlassung rechnete der Richter strafmildernd an.

Einen dritten Angeklagten, der offenkundig zur Tatzeit nicht vor Ort gewesen war, sprach der Richter frei. Für die Zeit seiner Untersuchungshaft bekommt er eine Entschädigung.

27 Verhandlungstage seit Februar

In einer vorhergehenden Verhandlung hatte die Staatsanwältin für teilweise noch längere Haftstrafen plädiert. Die Verteidiger hatten Bewährungsstrafen und teilweise gar Freisprüche gefordert. „Der Grundsatz lautet in dubio pro reo“, sagte der Richter. Um die Schuld der Angeklagten nachzuweisen, habe man in diesem Fall eben 27 Verhandlungstage gebraucht.