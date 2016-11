Balingen Vermummte greifen Männer im Auto an

Von red/dpa/lsw 20. November 2016 - 18:09 Uhr

Eine Gruppe Vermummter hat am Sonntag in Balingen zwei Männer angegriffen. (Symbolbild)Foto: dpa

Eine Gruppe Vermummter hat am Sonntag in Balingen zwei Männer angegriffen. Sie attackierten die Männer mit Schlägen – doch das war wohl noch nicht genug. Danach randalierten sie weiter.

Balingen - Die 18 und 25 Jahre alten Opfer saßen in einem Auto am Bahnhof in Balingen (Zollern-Alb-Kreis), als die Täter die Türen des Fahrzeugs öffneten und die Insassen mit Schlägen traktierten, wie die Polizei mitteilte. Die beiden jungen Männer wurden leicht verletzt.

Mehr zum Thema

Vor ihrer Flucht schlugen die Angreifer noch Heck- und Frontscheiben des Autos ein und rissen einen Außenspiegel ab. Ob Täter und Opfer sich kannten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht bei den Tätern von vier bis acht Jugendlichen im Alter von 18 bis 25 Jahren aus.