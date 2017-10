Bahnstrecke im Kreis Biberach Fast nackter Mann gefunden - Lebensgefahr

Von red/dpa 15. Oktober 2017 - 16:38 Uhr

An einer Bahnstrecke im Kreis Biberach ist ein Mann gefunden worden, der in Lebensgefahr schwebt. (Symbolbild) Foto: dpa

An einer Bahnstrecke im Kreis Biberach ist ein fast nackter Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Schemmerhofen - Ein fast nackter Mann ist betrunken und stark unterkühlt an einer Bahnstrecke im Kreis Biberach gefunden worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lag der 19-Jährige am Samstagmorgen in Schemmerhofen nahezu unbekleidet unmittelbar neben den Schienen. Ein Notarzt stellte mehrere äußere Verletzungen fest. Der junge Mann wurde wegen akuter Lebensgefahr ins Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe waren nach Angaben eines Sprechers zunächst unklar. Offen war auch, ob der 19-Jährige sich die Verletzungen bei einem Bahnunfall oder anderweitig zugezogen hatte. Die Ermittler suchen nun Zeugen.