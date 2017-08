Bahnhofsmanager aus Ludwigsburg wird Heilpraktiker „Man muss glücklich sein“

Nach einem Ausflug nach Berlin ist der Hotelier und ehemalige städtische Bahnhofsmanager Arne Wintermeier zurück in Ludwigsburg – und verwirklicht einen lange gehegten Wunsch.

Herr Wintermeier, Sie sind zurück in Ludwigsburg – allerdings weder als Hotelier, noch als Bahnhofsmanager, sondern als . . .

. . . Heilpraktiker.

Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?

Die Naturheilkunde begeistert mich seit vielen Jahren. Es gibt einfach so viele gute Ansätze, die ergänzend zur westlichen Medizin tolle Erfolge erzielen. Und es gibt viele Menschen, die körperliche, seelische und geistige Aspekte in ihrer Behandlung vereint haben wollen.

Heilpraktiker haben bisweilen den Ruf des Quacksalbers. Ärgert Sie das?

Nein. Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Heilpraktiker beherrschen das medizinische Wissen, vertrauen aber auch den Selbstheilungskräften der Natur. Sie kennen ihre Grenzen und haben aus gutem Grund ihren Platz im Gesundheitswesen. Die Menschen, die zu mir kommen, suchen etwas, was sie beim Arzt schon aus Zeitgründen nicht bekommen. Die Behandlung soll individuell sein. Kritiker gibt es überall, und ich kann gut mit Kritik umgehen.

Wie lief Ihre Ausbildung ab?

Die Grundausbildung umfasste bei mir rund 1000 Unterrichtsstunden in 26 Fächern, die mit einer Prüfung beim Gesundheitsamt abgeschlossen wurde. Hinzu kommen Therapiefortbildungen, bei mir waren es etwas mehr als 500 Unterrichtsstunden. Ergänzend habe ich ein mehrmonatiges Praktikum in einer Arztpraxis absolviert. Inzwischen habe ich sehr viele Patienten betreut.

Sie haben bereits in zwei Berufen gearbeitet: Als erfolgreicher Hotelier und als umtriebiger Bahnhofsmanager. Haben Sie diese Berufe nicht glücklich gemacht?

Sie meinen, wenn mich die Menschen im Übernachtungs- und im Reiseverhalten unglücklich gemacht haben, dann kommt jetzt die medizinische Antwort?

Ist es so?

Nein! Natürlich haben mich die Berufe glücklich gemacht. Der Antrieb zum Heilpraktiker kann nur aus einer glücklichen Situation heraus entstehen! Zu diesem Beruf gehört Motivation, Zufriedenheit, Gesundheit und Lebenserfahrung.

Wen behandeln Sie künftig?

Die Menschen, die zu mir kommen, haben Leiden unterschiedlicher Ausprägung. Von dem Druckgefühl im Magen, das einfach nicht verschwindet, bis hin zu Schmerzen im Bewegungsapparat. In den vergangenen Wochen wurde ich außerdem häufiger mit dem Wunsch nach einer Raucherentwöhnung konsultiert. Auch da hat die Naturheilkunde Antworten.

Und was kommt als nächstes: Ein Gesundheitszentrum mit Hotel am Ludwigsburger Bahnhof?

Warum nicht? Den Bedarf dafür sehe ich. Aber im Ernst: Gäste, die in einem Hotel am Bahnhof einchecken, verstehen auch nur Bahnhof – spätestens, wenn sie das Fenster öffnen. Und der Ludwigsburger Bahnhof ist in erster Linie für die Pendler da. Insofern lassen wir ihn mal in Ruhe. Ich beabsichtige den Beruf des Heilpraktikers für viele Jahre auszuüben. Und in meiner Praxis im Campuszwei werde ich mich ganz bestimmt sehr wohl fühlen.

Arne Wintermeier, 40, war 22 Jahre, als er das Comfort Hotel in der Schillerstraße übernahm. 2008 eröffnete er das (inzwischen verkaufte) Hotel Blauzeit in der Friedrichstraße, 2010 kam das Campuszwei am Akademieplatz dazu. Aus dem aktiven Hotelgeschäft hat sich Wintermeier 2012 mit seinem Wechsel zur Stadt zurückgezogen. Zuständig ist nun sein Geschäftspartner Harald Kilgus.

Praktisch

Seine eigene Praxis als Heilpraktiker eröffnet Arne Wintermeier am 4. September im Campuszwei. Dafür wurden Hotelräume ausgebaut und neu eingerichtet.