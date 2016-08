Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen Pendler befürchten Unfälle

Von Christine Bilger 31. August 2016 - 14:00 Uhr

Achtung! Das gelbe Warndreieck macht die Fahrgäste auf die Engstelle aufmerksam.Foto: Privat

Wer von Stuttgart in Richtung Weil der Stadt fahren will, muss zurzeit wegen Bauarbeiten in Zuffenhausen die S-Bahn wechseln. Kritikern kommt der Bahnsteig dort extrem schmal vor.

Stuttgart - Pendler wittern Gefahr: Wegen durch Bauarbeiten bedingten Fahrplanänderungen müssen Passagiere, die normalerweise mit der S-Bahnlinie 6 von Stuttgart in Richtung Weil der Stadt fahren, zurzeit in Zuffenhausen von der S 4 oder S 5 auf die S 6 umsteigen. Dort hält die Bahn am Gleis 6, und gerade das ist die Stelle, an denen Pendler Unsicherheit befürchten. In der Berufsverkehrszeit herrsche dort großes Gedränge, es gebe sogar Stellen, an denen der Aufenthalt verboten sei, wenn Züge vorbeifahren. Die Passagiere kämen von dort aber nicht schnell genug weg, wenn die S-Bahnen ein- und ausfahren, schildert ein Pendler.

Bahn setzt Sicherheitskräfte ein, sieht aber keine Gefährdung

Die Bahn hält die Befürchtungen der Passagiere für überzogen. „Das ist ein rein subjektives Empfinden“, sagt ein Sprecher des Unternehmens über die Beschwerde des Fahrgastes. Der schreibt: „Die S-Bahn gefährdete durch das schnelle Vorbeifahren insbesondere der letzten Wagen dabei eine große Zahl von Fahrgästen. Ein Personenunfall mit Todesfolge ist hierdurch wahrscheinlich.“ Das weist die Bahn entschieden zurück.

Warnschilder weisen auf die Engstellen hin

Dennoch sind mehrere Warnschilder am betroffenen Bahnsteig angebracht, die auf die Engstellen hinweisen. Außerdem setzt die Bahn Sicherheitsmitarbeiter am Gleis 6 ein. Sie sollen darauf achten, dass Passagiere nicht in den Gefahrenbereich direkt an der Bahnsteigkante treten, der an allen Bahnhöfen mit einem weißen Strich markiert ist. „Wir machen das rein präventiv. Die Mitarbeiter sind nicht da, weil wir irgendwelche Gefährdungsaspekte sehen“, so der Bahnsprecher weiter. Zur Breite sagt er, sie entspreche „dem Regelwerk“. Was dieses vorschreibe, verrät der Bahnsprecher aber nicht.