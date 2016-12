Bahnhof Stuttgart-Feuerbach Mann stirbt nach Sturz aus fünf Meter Höhe

Von red 07. Dezember 2016 - 17:44 Uhr

Ein 33 Jahre alter Mann ist fünf Meter in die Tiefe gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben.Foto: dpa

Ein 33-Jähriger ist am Bahnhof Feuerbach über ein Treppengeländer geklettert und etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Er starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Stuttgart-Feuerbach - Am Bahnhof in Stuttgart-Feuerbach ist ein 33 Jahre alter Mann gestürzt und später im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Der 33-jährige Mann war laut Pressemitteilung der Polizei am Dienstag am Bahnhof Feuerbach über ein Treppengeländer geklettert und anschließend etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Er sei noch am Abend in einem Stuttgarter Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben, so die Polizei.

Ersten Ermittlungen der Stuttgarter Kriminalpolizei zufolge gibt es keinerlei Anhaltspunkte auf eine Fremdeinwirkung.