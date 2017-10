Bahnhof Ludwigsburg Betrunkener schlägt grundlos zu

Von red/pho 11. Oktober 2017 - 13:54 Uhr

Die Polizisten mussten dem aggressiven Mann Handschellen anlegen (Symbolbild). Foto: dpa

Zwei Männer greifen am Dienstagabend einen jungen Mann im Ludwigsburger Bahnhofsgebäude an. Die Polizei kann einen Angreifer schnappen und bringt ihn in Handschellen aufs Revier. Doch der wehrt sich.

Ludwigsburg - Zwei junge Männer haben aus bislang unbekannten Gründen am Dienstagabend einen 21 Jahre alten Mann im Bahnhofsgebäude in Ludwigsburg angegriffen und leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei sollen die Männer das Opfer gegen 21.40 Uhr grundlos ins Gesicht geschlagen haben.

Die zu Hilfe gerufene Polizei traf einen der Verdächtigen an und kontrollierte ihn. Dabei handelte es sich um einen 18-Jährigen, der aggressiv auftrat und den Weisungen der Polizei nicht nachkam. Die Polizisten drückten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an.

Während der Fahrt zur Polizei spuckt er einen Beamten an

Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten nahmen ihn mit zum Polizeirevier. Während der Fahrt spuckte er einem Polizisten an den Hinterkopf. Auch in den Diensträumen konnte der Mann sich nicht beruhigen.

Der 18-Jährige musste anschließend wieder auf freien Fuß entlassen werden, da es keine richterliche Anordnung zum weiteren Gewahrsam gab. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte rechnen. Die Ermittlungen zu seinem noch unbekannten Begleiter dauern an.