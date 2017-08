Bahnhof in Ludwigsburg Polizei muss Familienstreit schlichten

Von red/pho 14. August 2017 - 12:37 Uhr

Erst eine zusätzlich angeforderte Streife konnte den Mann in Gewahrsam nehmen. Foto: dpa

Ein 38-Jähriger streitet sich am Bahnhof mit einer Familienangehörigen. Auch durch die Polizei lässt er sich nicht davon abbringen, sie anzuschreien.

Ludwigsburg - Mit einem unangenehmen Zeitgenossen haben es Beamte der Polizei am Sonntagnachmittag zu tun bekommen, als sie an den Bahnhof in Ludwigsburg gerufen wurden. Der 38-Jähriger hatte gegen 17:20 Uhr selbst um Unterstützung in einer familiären Angelegenheit gebeten.

Als die Beamten eintrafen, wollten sie auch seine 28 Jahre alte Angehörige befragen. Sie war auf dem Weg zum Bahnsteig, um auf ihren Zug zu warten. Die Beamten begleiteten sie. Der 38-Jährige, der einen Schäferhund-Rottweiler-Mischling dabei hatte, wollte ihr folgen und wurde gebeten, zurück zu bleiben. Der Bitte kam er jedoch nicht nach, sondern ging mit dem Hund voran weiter auf die Beamten zu.

Schließlich verwiesen sie ihn des Bahnhofs. Auch diese Aufforderung ignorierte er. Während der Wartezeit auf den Zug hielt sich der 38-Jährige auf dem Bahngleis gegenüber auf und schrie lauthals in Richtung der Frau und der Polizisten.

Zu guter Letzt musste ihn eine zusätzlich angeforderte Polizeistreife in Gewahrsam nehmen und zum Polizeirevier bringen. Nachdem die Frau in den Zug eingestiegen war, konnte der Störenfried das Revier wieder verlassen.