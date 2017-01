Bahnhof Feuerbach gesperrt Pendler meldet herrenlose Sporttasche

Von Christine Bilger 18. Januar 2017 - 09:43 Uhr

Alarm in Feuerbach: Die Bundespolizei sperrt am Morgen den Bahnhof.Foto: factum/Granville

Wegen eines stehengebliebenen Gepäckstücks sperrt die Bundespolizei am Morgen den Feuerbacher Bahnhof. S-Bahnen haben deswegen bis zu 37 Minuten Verspätung.

Stuttgart - Ein besorgter Pendler hat am Mittwochmorgen Alarm geschlagen. In der Bahn, mit der er in Richtung Backnang unterwegs war, bemerkte der Passagier eine Sporttasche, die jemand hatte stehen lassen. Er verständigte die Bundespolizei.

Mehr zum Thema

Die Einsatzkräfte entschieden, die S-Bahn am nächstmöglichen Halt zu stoppen, das war der Feuerbacher Bahnhof. Dieser wurde zur Sicherheit dann gesperrt.

S-Bahnen fahren über die Fernbahngleise

Die Polizei befragte Zeugen in der Bahn und analysierte die Situation, in der die grüne Tasche gefunden worden war. „Aufgrund der Umstände kamen die Kollegen zu dem Ergebnis, dass es sich um ein verlorenes Gepäckstück und keinen gefährlichen Gegenstand handelte“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Einsatzkräfte nahmen die Tasche in Augenschein, und ihr Eindruck bestätigte sich: In dem Gepäckstück lag Kleidung.

Der Bahnhof war in der Zeit von 7.45 Uhr bis 8.20 Uhr gesperrt. Die Bahn habe die S-Bahnen über die Fernbahngleise umleiten können, sagte ein Bahnsprecher. Es seien keine Bahnen ausgefallen, sie hätten aber Verspätungen von ein paar Minuten bis zu 37 Minuten gehabt.