Bahnhof Böblingen Mann fällt zwischen S-Bahn und Bahnsteig

Von red 12. Oktober 2016 - 12:56 Uhr

Die Männer waren vor der Schubserei in einem Zug der Linie S1 in Richtung Herrenberg unterwegs (Symbolfoto).Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Drei Männer geraten in einer S-Bahn der Linie S1 in Streit. Am Bahnhof Böblingen kommt es zu einer Schubserei, ein 38-Jähriger stürzt dabei in die Lücken zwischen Bahn und Bahnsteigkante.

Böblingen - Bei einer Schubserei zwischen drei Männern ist ein 38-Jähriger am Bahnhof Böblingen in die Lücke zwischen Bahn und Bahnsteigkante gestürzt.

Mehr zum Thema

Wie die Bundespolizei berichtet, war es am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr zunächst in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg zu einem Streit zwischen den Männern im Alter von 38, 18 und 19 Jahren gekommen. Die Ursache für die Auseinandersetzung ist noch unklar.

Beim Halt am Bahnhof Böblingen kam es zu einer Schubserei, bei der der 38-Jährige am Gleis 5 zwischen Bahn und Bahnsteigkante fiel, er verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/87035-200 zu melden.