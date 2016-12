Baggerunfall in Kornwestheim Schnellbahntrasse nach Stromausfall gesperrt

Von Tim Höhn 23. Dezember 2016 - 09:17 Uhr

Ein Baggerfahrer hat in Kornwestheim versehentlich eine Stromleitung durchschnitten.Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein Bagger hat eine Stromleitung am Rangierbahnhof in Kornwestheim gekappt – und damit auch gleich für mehrere Stunden die Schnellbahntrasse zwischen Vaihingen/Enz und Stuttgart lahmgelegt.

Kornwestheim - Bei Baggerarbeiten ist im Rangierbahnhof in Kornwestheim am Donnerstagnachmittag eine Stromleitung gekappt worden – im Anschluss musste die Schnellbahntrasse zwischen Stuttgart und Vaihingen gesperrt werden. Der Grund: wegen der gekappten Leitung fiel nicht nur auf dem gesamten Bahn-Gelände in Kornwestheim der Strom aus, sondern auch im dortigen Tunnel der Schnellbahnstrecke. „Wenn kein Licht im Tunnel ist, dürfen die Züge dort nicht fahren“, erklärt die Bahn. Daher sei die Trasse gesperrt worden. 55 Züge mussten daraufhin auf die alte Bahnstrecke von Vaihingen/Enz über Bietigheim, Ludwigsburg nach Stuttgart umgeleitet werden, darunter auch elf Nahverkehrszüge. Die Passagiere kamen im Schnitt mit 11 Minuten (Nahverkehr) und 14 Minuten (Fernverkehr) Verspätung ins Ziel.

Nach dem Baggerunfall wurde das Technische Hilfswerk eingeschaltet. Von 20.43 Uhr an sorgte ein Notaggregat für Strom, kurze Zeit später wurde der Tunnel wieder freigegeben.