Baggerseen im Kreis Ludwigsburg Die Seewaldseen: Badefreuden in natürlicher Idylle

Von sada 21. August 2017 - 19:03 Uhr

Wer Ruhe und natürliches Wasser sucht ist an den Seewaldseen bei Horrheim richtig. Das sind die einzigen Badeseen im Kreis. Mehr davon gibt es in der Region.





13 Bilder ansehen

Vaihingen/Enz - Die Seewaldseen bei Horrheim sind die einzigen Baggerseen im Kreis Ludwigsburg – und ein Tipp für alle, die in natürlichem Wasser baden und Ruhe haben möchten. Am Wochenende ist bei hohen Temperaturen zwar jede Menge los, es ist aber nie so überfüllt wie zum Beispiel am wesentlich bekannteren Breitenauer See bei Heilbronn. Zwar gibt es in Horrheim weder Bewirtung noch sanitäre Anlagen, aber dafür zwei Grillplätze und einen Spielplatz. Am Unteren Seewaldsee geht es noch natürlicher zu, nämlich ohne Bikini und Badehose. Hier ist FKK ist angesagt. In beiden Seen gilt die Wasserqualität als ausgezeichnet.

Einen Überblick und eine kurze Beschreibung zu den schönsten Badeseen in der Region gibt es hier: